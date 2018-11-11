2018-11-11T21:53:33+03:00
В мире

В Лондоне двухэтажный автобус протаранил остановку: пострадали 20 человек

По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта был пьян
Дарья ИВАШКИНА
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В Лондоне двухэтажный автобус протаранил остановкуВ Лондоне двухэтажный автобус протаранил остановкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 11 ноября, ДТП с участием двухэтажного автобуса случилось в Лондоне. Как стало известно, около 12:20 по местному времени (09:20 мск) пассажирский транспорт столкнулся с легковым автомобилем и еще одним автобусом, после чего влетел в остановку.

По данным городской службы скорой помощи, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 20 человек. При этом 18 пострадавших пришлось срочно везти в больницу.

При этом в местной полиции уточнили, что, предположительно, виновник аварии - водитель двухэтажного автобуса - в момент ДТП был пьян. «Водитель автобуса был задержан по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и в настоящее время находится под стражей в полицейском участке южного Лондона», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Скотленд-Ярда.

Стоит отметить, это уже не первый подобный случай за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 1 ноября в США автомобиль протаранил остановку школьного автобуса. Тогда пострадали пять человек, в том числе трое детей.

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