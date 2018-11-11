Песков: Договоренности о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет
Пока нет конкретных договоренностей о двусторонней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, стороны не пришли к согласию по вопросу проведения переговоров, поскольку у американской стороны постоянно меняются обстоятельства.
"Возможно, они будут меняться и у нас. Поэтому сейчас пока каких-то железобетонных договоренностей нет, четко сказать не можем", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала Россия-1.
Песков отметил, что Буэнос-Айрес сообщил о решении Трампа сократить пребывание в Аргентине до одних суток. Это может означать, что на проведение двусторонних переговоров у главы Соединенных Штатов не останется времени. Поэтому, по словам пресс-секретаря, встреча Трампа и Путина пока под вопросом.
Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 ноября, оба президента находились в Париже, где прошли мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. И хоть на полях тоожеств не было предусмотрено никаких двусторонних встреч, Путин подтвердил, что ему удалось пообщаться с Трампом во время рабочего завтрака в Елисейском дворце.