2018-11-11T23:16:56+03:00
Политика

Песков: Договоренности о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет

Представитель кремля отметил, что у американской стороны все время меняются обстоятельства
Юлия ДИВЕЕВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пока нет конкретных договоренностей о двусторонней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, стороны не пришли к согласию по вопросу проведения переговоров, поскольку у американской стороны постоянно меняются обстоятельства.

"Возможно, они будут меняться и у нас. Поэтому сейчас пока каких-то железобетонных договоренностей нет, четко сказать не можем", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала Россия-1.

Песков отметил, что Буэнос-Айрес сообщил о решении Трампа сократить пребывание в Аргентине до одних суток. Это может означать, что на проведение двусторонних переговоров у главы Соединенных Штатов не останется времени. Поэтому, по словам пресс-секретаря, встреча Трампа и Путина пока под вопросом.

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 ноября, оба президента находились в Париже, где прошли мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. И хоть на полях тоожеств не было предусмотрено никаких двусторонних встреч, Путин подтвердил, что ему удалось пообщаться с Трампом во время рабочего завтрака в Елисейском дворце.

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