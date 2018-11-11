2018-11-11T23:18:25+03:00
В мире

В Румынии пьяный водитель на угнанной машине протаранил толпу возле ТЦ

В общей сложности от действий 20-летнего молодого человека пострадали 10 человек
Дарья ИВАШКИНА
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Румынская полиция задержала водителя, протаранившего на угнанном автомобиле толпу людейРумынская полиция задержала водителя, протаранившего на угнанном автомобиле толпу людейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Румынии 20-летний молодой человек ранил ножом мужчину и угнал его автомобиль. Инцидент произошел в населенном пункте, расположенном неподалеку от Брэилы. После этого злоумышленник на угнанной машине направился в саму Брэилу и сбил по дороге двух пешеходов, переходивших дорогу по «зебре». Добравшись же до города, угонщик протаранил толпу людей, стоявшую около местного торгового центра.

В результате действий молодого человека травмы получили в общей сложности десять человек: владелец авто, два пешехода и еще семь человек, в том числе двое детей, у ТЦ. Сильнее всех пострадал мужчина, у которого был угнан автомобиль: в настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Что касается угонщика, то прибывшие к ТЦ полицейские задержали его. Как выяснилось, молодой человек был пьян, сообщает портал News.ro со ссылкой на местную полицию. Был ли он под воздействием наркотиков, станет известно в ближайшее время.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье из-за другого пьяного водителя пострадали люди в Лондоне. Там мужчина, управлявший двухэтажным автобусом в состоянии алкогольного опьянения, протаранил остановку. В результате травмы различной степени тяжести получили 20 человек.

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