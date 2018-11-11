2018-11-11T23:46:30+03:00
Политика

Премьер Финляндии допустил причастность России к сбоям в работе GPS

Расследование сбоев в работе навигационных систем во время натовских учений продолжается
Юлия ДИВЕЕВА
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В Хельсинки обвиняют Россию во вмешательстве в работу спутниковых систем навигацииВ Хельсинки обвиняют Россию во вмешательстве в работу спутниковых систем навигацииФото: REUTERS
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Сбой в работе спутниковых навигационных систем (GPS) во время учений НАТО Trident juncture, которые проходили на севере Финляндии, мог произойти по вине России. Такое заявление сделал премьер-министр североевропейской страны Юха Сипиля.

"Вполне возможно, что Россия была стороной, осуществлявшей вмешательство. Известно, что такие возможности у РФ есть", - сказал он в эфире телекомпании Yle.

При этом глава финского правительства признал, что расследование инцидента все еще продолжается, однако, есть уверенность, что сбой произошел из-за намеренного вмешательства.

"Пока не могу сказать, откуда оно осуществлялось, следствие идет", - пояснил премьер. По словам Сипиля, подобные сбои происходили и при предыдущих учениях альянса.

Ранее стало известно, что центр авианавигации Финляндии предупредил летчиков о сбоях в GPS на этой неделе. Предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы. В сообщении сказано, что "сигнал GPS был ненадежным", система работала с перебоями 6-7 ноября. В Хельсинки вину за сбои возложили на Россию.

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