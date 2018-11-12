В Варшаве 200 тыс. человек вышли на марш в честь независимости Польши
В воскресенье в столице Польши прошли торжества в честь столетия восстановления независимости страны, в которых приняли участие более 200 тысяч человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Иоахим Бруджиньский.
Общим маршем по улицам Варшавы прошли представители властей, включая президента страны Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого, и члены национал-патриотических и крайне правых организаций.
Отмечается, что марш националистов проходил под предводительством Радикального национального лагеря. Одновременно свою акцию, организованную антифашистами, проводили левые силы.
Как передает ТАСС, в центре Варшавы дежурство несут усиленные патрули полиции, движение колонны регулирует военная жандармерия. Организаторы призывают Власти просят участников нести только бело-красные национальные флаги, воздерживаясь от других символов.