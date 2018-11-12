2018-11-12T00:30:43+03:00
Наука

Роскосмос завершит использование ракеты «Союз-ФГ» к концу 2019 года

С 2020 года корабль «Союз МС» в космос будет выводить ракета «Союз-2.1.а»
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий РогозинГлава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий РогозинФото: Иван ВИСЛОВ
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До конца следующего, 2019 года Роскосмос планирует завершить эксплуатацию ракеты “Союз-ФГ”, после того, как месяц назад запуск ракеты завершился аварией. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Тwitter.

«В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН «Союз ФГ», с января 2020 г. «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», — написал он.

Рогозин в своем микроблоге разместил твиты с планами по космодромам Байконур и Восточный. Он отметил, что на обоих космодромах продолжается эксплуатация ракеты "Союз-2" различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем "Союз МС".

Как рассказывал сайт kp.ru, 11 октября ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала с космодрома Байконур. Однако вскоре после запуска стало известно об "аварии носителя". Корабль аварийно отстыковался от ракеты и совершил посадку в казахской степи. Экипаж - российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали.

Первого ноября, глава аварийной комиссии замдиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов заявил, что авария произошла из-за ошибки при сборке ракеты на Байконуре. Датчик разделения первой и второй ступени ракеты был деформирован.

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