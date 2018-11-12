2018-11-12T01:00:15+03:00
Звезды

Гитариста и основателя Aerosmith увезли в больницу прямо со сцены

Джо Перри почувствовал себя плохо во время выступления в Нью-Йорке
Юлия ДИВЕЕВА
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Гитарист, участник групп Aerosmith и Hollywood Vampires Джо ПерриГитарист, участник групп Aerosmith и Hollywood Vampires Джо ПерриФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из основатели группы Aerosmith, гитарист Джо Перри попал в больницу сразу после выступления в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Музыкант принимал участие в концерте американского композитора и исполнителя Билли Джоэла.

Как передает портал TMZ, Перри увезли на носилках после того, как он потерял сознание по дороге в гримерку из-за затрудненного дыхания. Сообщается, что у музыканта проблемы с легкими, которые возникли у него в последние несколько недель, а накануне концерта они усилились.

Перри госпитализировали, когда концерт все еще продолжался и Джоэл с остальными музыкантами даже не знали о случившемся. Гитарист находится под наблюдением врачей, он в сознании и чувствует себя хорошо. Если ничего не изменится, Перри выпишут уже завтра.

Джо Перри не только один из основателей Aerosmith, но и участник популярно йгруппы “Голливудские вампиры” (Hollywood Vampires), в которой он играет и исполняет песни вместе с легендарным рок-гитаристом Элисом Купером и актером Джонни Деппом. Журнал Rolling Stone поместил его на 48 позицию в списке 100 величайших гитаристов всех времён

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