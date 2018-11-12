О "русском шпионе" в Австрии сообщили британские спецслужбы

12 Нояб. 01:26 2018-11-12T07:15:28+03:00

Австрийские власти узнали о российском шпионе в своей стране от британцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийская газета Kleinen Zeitung считает, что Лондон преследует политические цели в этом шпионском разоблачении

Изменить размер текста: A A

О том, что полковник федеральной армии Австрии шпионит в пользу России, Вене подсказали в Лондоне. Об этом пишет австрийская газета Kleinen Zeitung со ссылкой на свои источники в Минобороны.

Как оказалось, именно британские спецслужбы предоставили австрийским коллегам сведения об отставном полковнике, который якобы передавал секретные сведения в Москву.

Издание отмечает, что разоблачение агента российской разведки удивительным образом произошло именно в нейтральной по отношению к России Австрии. Когда другие страны ЕС поддержали позицию Лондона в деле об отравлении Сергея Скрипаля, Вена отказалась принимать слова британского правительства на веру, без веских доказательств.

В редакции газеты предположили, что этот шпионский скандал - имеет политические цели, а точнее, это попытка англичан заставить австрийские власти отдалиться от Москвы.

Как ранее писал сайт kp.ru, 11 ноября появилась информация о втором "российском шпионе" в Австрии. По некоторым данным, на этот раз в работе на Москву в Вене заподозрили сотрудника федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT).

А начался скандал 9 ноября, когда стало известно о некоем 70-летнем отставном полковнике австрийских вооруженных сил, который якобы больше 20 лет работал на российские спецслужбы. Мужчина якобы передавал в Россию информацию об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе.