2018-11-12T07:15:28+03:00
Политика

О "русском шпионе" в Австрии сообщили британские спецслужбы

Австрийская газета Kleinen Zeitung считает, что Лондон преследует политические цели в этом шпионском разоблачении
Юлия ДИВЕЕВА
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Австрийские власти узнали о российском шпионе в своей стране от британцевАвстрийские власти узнали о российском шпионе в своей стране от британцевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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О том, что полковник федеральной армии Австрии шпионит в пользу России, Вене подсказали в Лондоне. Об этом пишет австрийская газета Kleinen Zeitung со ссылкой на свои источники в Минобороны.

Как оказалось, именно британские спецслужбы предоставили австрийским коллегам сведения об отставном полковнике, который якобы передавал секретные сведения в Москву.

Издание отмечает, что разоблачение агента российской разведки удивительным образом произошло именно в нейтральной по отношению к России Австрии. Когда другие страны ЕС поддержали позицию Лондона в деле об отравлении Сергея Скрипаля, Вена отказалась принимать слова британского правительства на веру, без веских доказательств.

В редакции газеты предположили, что этот шпионский скандал - имеет политические цели, а точнее, это попытка англичан заставить австрийские власти отдалиться от Москвы.

Как ранее писал сайт kp.ru, 11 ноября появилась информация о втором "российском шпионе" в Австрии. По некоторым данным, на этот раз в работе на Москву в Вене заподозрили сотрудника федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT).

А начался скандал 9 ноября, когда стало известно о некоем 70-летнем отставном полковнике австрийских вооруженных сил, который якобы больше 20 лет работал на российские спецслужбы. Мужчина якобы передавал в Россию информацию об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе.

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