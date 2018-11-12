Alibaba установила мировой рекорд продаж за один день

12 Нояб. 03:09 2018-11-12T03:09:42+03:00

Компания наторговала в День холостяка на 30,8 млрд долларов

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Новый мировой рекорд продаж в течение одного дня установила китайская компания Alibaba, работающая в сфере интернет-коммерции. В день тотальной распродажи, который в КНР называют Днем холостяка или Всемирным днем шопинга, компания реализовала товары на сумму 30,8 миллиардов долларов (213,5 млрд юаней).

Таким образом Alibaba побила свой же рекорд прошлого года, причем сделать это ей удалось за 16 часов, передает телеканал CNBC.

В 2017 году Alibaba продала товаров на общую сумму 168,2 милиарда юаней (около 24,2 миллиарда долларов). Причем первый миллиард от продаж компания получила уже в первые 85 секунд Дня холостяка.

Самой востребованной оказалась продукция компаний Xiaomi, Apple и Dyson. В этом году это был десятый день тотальной распродажи на Alibaba. Он проводится ежегодно с 2009 года.

На 24 часа цены на всех торговых онлайн-площадках компании ощутимо падают. Телекомпания отмечает, что День холостяка может оказать поддержку инвесторам на фоне опасений, что американо-китайская торговая война обвалит фондовый рынок.