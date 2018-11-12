На Украине обеспокоены зависимостью страны от российского топлива
Почти 60% импортируемого топлива завозится на Украину из России, что говорит о катастрофической зависимости Незалежной от российских нефтепродуктов. Об этом заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Если Россия прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов, и он может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется", — сказал он.
По словам Корольчука, в подобную ситуацию попадала Белоруссия, когда поставки топлива из России были сокращены. Тогда в республике начали расти цены на бензин. Эксперт выразил уверенность, что украинский рынок не успеет перестроится достаточно быстро, что приведет к коллапсу, передает РИА Новости.
"На других рынках может и не быть достаточных дополнительных объемов, чтобы быстро перекрыть наш дефицит. В таком случае даже сложно спрогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты и как изменятся цены. И это будет катастрофическим ударом", — считает Корольчук.
Однако эксперт успокоил украинцев, заявив, что РФ не заинтересована в прекращении поставок нефтепродуктов на Украину.