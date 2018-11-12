Мэй: Лондон готов к “другим отношениям” с Россией

12 Нояб. 04:30 2018-11-12T04:30:27+03:00

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Великобритания открыта для налаживания новых отношений с Россией. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Однако глава британского правительства пообещала, что Лондон изменит свое поведение, как только Москва сделает это первой. По словам Мэй, российская сторона должна отказаться от действий, угрожающих международной безопасности.

"Мы остаемся открытыми для других отношений, при которых Россия откажется от этих атак, подрывающих международные договоры и международную безопасность, а вместо этого будет действовать совместно с нами для того, чтобы разделять общую ответственность, которая возложена на нас как на постоянных членов СБ ООН”, - отметила она в своей речи, выдержки из которой распространила канцелярия премьера.

Она подчеркнула, что российско-британские сейчас находятся не на том уровне, который бы устраивал Великобританию, и Лондон надеется, что российские власти “выберут путь”, который указала госпожа Мэй, передает ТАСС.

"Как я сказала год назад, это не те отношения с Россией, которые мы хотим".

Как писал сайт kp.ru в октябре, посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что британские власти отказываются выдавать визы российским дипломатам, из-за чего российские дипмиссии на территории Соединенного королевства не могут восстановить штатную численность.

Напомним, в марте этого года Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.