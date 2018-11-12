Пушков объяснил нежелание Трампа жать Порошенко руку

12 Нояб. 05:46 2018-11-12T05:46:55+03:00

Президент США Дональд Трамп обменивается рукопожатиями с лидерами других стран на памятных мероприятиях по случаю сотой годовщины окончания Первой мировой войны. Фото: скриншот видео

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Президент США Дональд Трамп в Париже отказался пожать руку главе Украины Петру Порошенко, поскольку считает страну абсолютно зависимой от решений своей администрации. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

“Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него - зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие”, - прокомментировал сенатор инцидент в своем Twitter.

Пушков отметил, что Порошенко “пожирал Трампа глазами” на параде в честь столетия окончания Первой мировой войны, но хозяин Белого дома не удостоил его внимания.

Как рассказывал сайт kp.ru, на церемонии у Триумфальной арки в Париже Трамп уделил внимание многим зарубежным лидерам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Он также пожал руку своему российскому коллеге Владимиру Путину. А вот Порошенко американский лидер словно и не заметил.