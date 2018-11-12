СМИ рекомендовали США арендовать российские самолеты для тушения пожаров

12 Нояб. 07:31 2018-11-12T07:31:40+03:00

По мнению эксперта Стивена Брайана, Вашингтону стоит попытаться поладить с Москвой хотя бы ради приобретения эффективных амфибий Бе-200

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Власти Соединенных Штатов должны попытаться наладить отношения с Россией вопреки всем санкциям хотя бы ради того, чтобы арендовать у нее многофункциональные самолеты-амфибии Бе-200, доказавшие свою эффективность в борьбе с пожарами.

К такому выводу пришел журналист гонконгского издания Asia Times Стивен Брайен, который ранее занимал должность старшего директора аппарата Комитета Сената по внешним связям и являлся заместителем министра обороны США по торговой политике.

Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты ежегодно страдают от разрушительных природных пожаров, при этом для их тушения используются лишь старые самолеты, нуждающиеся в дорогостоящем обслуживании и ремонте. Российские же Бе-200 обладают отличными скоростными характеристиками и при этом являются более выгодными по сравнению с зарубежными аналогами.

По мнению автора статьи, Вашингтону стоит серьезно задуматься о лизинге самолетов-амфибий. К тому же сама Москва, похоже, готова пойти на встречу своим американским коллегам. Стивен Брайен считает, что данный вопрос может быть поднят уже в самое ближайшее время - на встрече лидеров США и России, которая должна состояться в рамках предстоящего саммита G20.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент в Калифорнии бушует самый разрушительный пожар в истории штата. В результате буйства стихии уже погибли 25 человек, около 250 тысяч местных жителей пришлось эвакуировать.