2018-11-12T07:34:24+03:00
В мире

Израильский спецназ ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС

В результате операции в секторе Газа семь палестинцев погибли и столько же были ранены
Юлия ДИВЕЕВА
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Семь палестинцев погибли в ходе операции израильского спецназа в секторе ГазаСемь палестинцев погибли в ходе операции израильского спецназа в секторе ГазаФото: REUTERS
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Спецназ Израиля ликвидировал одного из влиятельных командиров "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла движения ХАМАС Нурэддина Саляма Барака. Операция проходила на юге сектора Газа в районе города Хан-Юнис.

В результате атаки погибли семеро палестинцев и столько же получили ранения. Израильская сторона также подтвердила гибель одного офицера и ранение второго военнослужащего в ходе операции.

В палестинской группировке подтвердили гибель своего командира. По данным "Бригад Иззэддина аль-Кассама" , израилтяне передвигались по территории Газа на гражданской машине и смогли углубиться на три километра восточнее Хан-Юниса.

Есть данные, что спецназ должен был взять 37-летнего Саляма Барака в плен. После его гибели палестинские бойцы преследовали атаковавших их военных. Однако отход израильской группы с воздуха обеспечивали самолеты ВВС, которые начали бомбить позиции противника, передает ТАСС.

В общей сложности по объектам “Бригад” было выпущено около 40 ракет. Сектор Газа ответил на это обстрелом, направив в сторону еврейского государства не менее десяти ракет. В Две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Ранее сайт kp.ru писал, что в связи с ситуацией в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение прервать свой визит в Париж, куда он прибыл на празднование столетия окончания первой мировой войны, и вернуться в страну.

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