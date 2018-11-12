Facebook запатентует систему поиска друзей по геолокации

12 Нояб. 08:17 2018-11-12T08:17:42+03:00

Руководство социальной сети подало заявку на патент, закрепляющий право на разработку Фото: REUTERS

Руководство социальной сети уже подало заявку на патент, закрепляющий право на разработку

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В Facebook возможно появится новая функция. Искать друзей можно будет по геолокации. Руководство социальной сети уже подало заявку на патент, закрепляющий за компанией новую технологию поиска пользователями.

Система сама проанализирует геолокацию людей и оценит: являются ли они случайными знакомыми или нет.

Потенциальным друзьям будет предложено внеси друг друга в список друзей, сообщает Fox News.

В компании отметили, что пока не идет речь о конкретных сроках, когда новинки будут доступны пользователям.

- Мы часто пытаемся получить патенты на технологии, которые в итоге не используем, и патенты не следует воспринимать как индикаторы наших дальнейших планов

Недавно вышло очередное обновление Facebook. Теперь в версии Facebook Messenger пользователи смогут удалять отправленные сообщения в течение 10 минут, сообщает газета «Известия».