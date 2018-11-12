Джонсон заявил, что Лондон находится на грани "полной капитуляции" в переговорах с ЕС

12 Нояб. 08:21 2018-11-12T08:21:17+03:00

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что в скором времени Лондон просто сдастся в попытках навязать Европейскому союзу свои условия Brexit. В результате, по мнению дипломата, королевство подстроится под нормативные положения и свод правил ЕС и станет для него обыкновенным "пустым местом".

"Я действительно не могу поверить в это, но кажется, что это правительство находится на грани полной капитуляции. С каждым новым уходящим днём мы становимся все более трусливыми", — говорится в авторской статье Джонсона на сайте издания The Telegraph.

Экс-министр подчеркнул, что, в первую очередь, Британия потеряет право голоса в процессе обновления законодательства Евросоюза. Также у нее отнимут возможность заключать торговые сделки в рамках объединения и работать с пошлинами.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Брюссель и Лондон вновь не смогли договориться по условиям выхода королевства из ЕС. Так, в частности, объединение отклонило ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.