Американский истребитель потерпел крушение недалеко от Окинавы

12 Нояб. 09:59 2018-11-12T09:59:54+03:00

Оба пилота успели катапультироваться до того, как самолет F/A-18 упал в море

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Американский истребитель F/A-18 рухнул в море неподалеку от берегов японской Окинавы. Инцидент произошел утром в понедельник, 12 ноября, примерно в 300 км от острова Китадайто.

По предварительным данным, самолет взлетел с платформы атомного авианосца Ronald Reagan в рамках проведения тренировочного полета. В какой-то момент пилоты потеряли управление над истребителем и вынуждены были катапультироваться. Обоих мужчин уже забрали с места крушения с помощью вертолета.

Причины аварии пока неизвестны. Существует вероятность, что к крушению могли привести проблемы с двигателем, передает сайт телеканала NHK.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент с участием самолетов американского авианосца Ronald Reagan. Так, сайт kp.ru писал о том, что в октябре 2018 года военный вертолет MH-60 Seahawk просто рухнул на палубу корабля. В результате происшествия пострадали люди.