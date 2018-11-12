2018-11-12T10:31:14+03:00
Политика

Министр финансов Франции предложил превратить Европу в «империю»

По мнению Брюно ле Мэра, только так ЕС сможет противостоять Соединенным Штатам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр финансов Франции Брюно ле МэрМинистр финансов Франции Брюно ле МэрФото: REUTERS
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Министр финансов Франции Брюно ле Мэр предложил сделать из Европы единую "империю", подобную Китаю и Соединенным Штатам. По словам главы ведомства, речь идет, прежде всего, о миролюбивой державе, основанной на конституционных принципах.

Ле Мэр уверен, что только так Европейский Союз сможет защитить свои интересы от вмешательства США, а также противостоять "незаконным" санкциям, введенным Вашингтоном в отношении Тегерана.

"Европа больше не должна страшиться того, чтобы пускать в ход свою власть", — сказал министр в интервью газете Handelsblatt.

Стоит отметить, что ранее о необходимости обретения Европой некой независимости заявил и сам президент Франции Эммануэль Макрон. Он озвучил мнение, согласно которому ЕС нуждается в единой армии, никак не связанной с Соединенными Штатами, поскольку Запад не может полностью полагаться на Вашингтон, передает сайт kp.ru.

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