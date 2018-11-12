2018-11-12T11:41:42+03:00
Политика

Путин примет участие в открытии подводной части «Турецкого потока»

Торжественная церемония состоится в следующий понедельник, 19 ноября, в Стамбуле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин ТАСС
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Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия морского участка газопровода "Турецкий поток", строительство которого было завершено накануне. Такое заявление сделал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, мероприятие состоится в следующий понедельник, 19 ноября, в турецком Стамбуле. На церемонии будет присутствовать сам лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета "Известия".

Напомним, что газопровод "Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря и будет иметь две ветки. Первая предназначена для поставок "голубого топлива" турецкий потребителям, а вторая - жителям стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Сайт kp.ru писал о том, что обе нитки планируется ввести в эксплуатацию еще до конца 2019 года.

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