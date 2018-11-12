2018-11-12T12:01:49+03:00
Происшествия

Суд австралийского Брисбена назвал мотивы женщины, подкладывавшей иглы в клубнику

Предполагается, что подозреваемая действовала из мести
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото: Twitter/@abcbrisbaneФото: Twitter/@abcbrisbane
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В магистратском суде австралийского города Брисбен прошли слушания по делу женщины, арестованной 11 ноября по подозрению в порче клубники, произведенной на фермах страны. В ходе заседания суд постановил, что 50-летняя Ми Ут Тринх предположительно совершила акт саботажа из мести.

Женщине предъявлены обвинения по семи пунктам. Ее обвиняют в том числе в порче продуктов с целью причинения ущерба производителям. Доказательством вины Ми Ут Тринх служат и образцы ДНК, найденные на одной из коробок с клубникой в штате Квинсленд.

Как сообщает телеканал ABC Brisbane, подозреваемая работала супервайзером на ферме, где выращивалась клубника, однако она не имела отношения к сбору или упаковке ягод. Отмечается, что Ми Ут Тринх грозит минимум три года тюремного заключения, а с учетом отягчающих обстоятельств – и все десять.

Начальник полиции Квинсленда заявил, что расследование случившегося продолжается. Прокурор Черил Теш, в свою очередь, выступил против освобождения женщины под залог, из-за чего Ми Ут Тринх остается под стражей.

Клубника с иглами появилась в австралийских магазинах в сентябре этого года. Полиция нескольких австралийских штатов вела федеральное расследование, а за поимку преступника была обещана награда в 100 тысяч австралийских долларов. Сайт kp.ru сообщал, что в середине сентября был задержан подросток, который подражал злоумышленникам.

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