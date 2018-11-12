2018-11-12T12:07:12+03:00
Экономика

Производители медицинских изделий опасаются возникновения их дефицита

До конца 2021 года российские компании должны будут пройти новую процедуру регистрации по правилам ЕАЭС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все медицинские изделия пройдут перерегистрацию по новым правилам до 31 декабря 2021 годаВсе медицинские изделия пройдут перерегистрацию по новым правилам до 31 декабря 2021 годаФото: Архив "КП"
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Союз представителей торговых и промышленных предприятий "Медицинские ресурсы" опасается возникновения дефицита ряда лекарственных препаратов и изделий после 2021 года. Причиной нехватки может стать введение нового механизма регистрации продукции в соответствии с правилами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом говорится в открытом письме объединения, которое было направлено на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

"Может сложиться ситуация, при которой с рынка исчезнет ряд наименований медицинских изделий, что повлечет за собой ухудшение, а подчас и невозможность оказания необходимой медицинской помощи гражданам Российской Федерации", — сообщается в тексте документа.

Там же напоминается, что, согласно новому механизму, все медицинские изделия должны до 31 декабря 2021 года пройти полную процедуру регистрации. Срок перерегистрации составляет менее трех лет. Соответственно, Росздравнадзор просто не успеет ответить на все обращения. При имеющихся мощностях на перерегистрацию российских медицинских изделий понадобится более 20 лет.

На фоне этого "Медресурсы" призывают ответственные ведомства перенести срок переходного периода, продлив его до 2031 года, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала три возможных пути решения проблемы доступности препаратов, не зарегистрированных в нашей стране.

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