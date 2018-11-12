Александр Лукашенко заявил, что готов предложить трех кандидатов на пост генсека ОДКБ

12 Нояб. 12:23 2018-11-12T12:23:41+03:00

Заявление было сделано в ходе встречи лидера Белоруссии с послом Азербайджана в стране Латифом Гандиловым Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

По словам президента Белоруссии, новый глава организации будет избран в ходе встречи глав стран-членов союза в Санкт-Петербурге

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова предложить три кандидатуры на пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заявление было сделано в ходе встречи лидера Белоруссии с послом Азербайджана в стране Латифом Гандиловым.

«Следующая страна по алфавиту Беларусь, и мы должны быть готовы к тому чтобы предложить свою кандидатуру, у меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ», – цитирует ТАСС Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что при выборе главы ОДКБ была «масса вариантов». Он подчеркнул, что никто не пытался «ущемить Армению». «Пашинян [и.о. премьер Армении] должен в правительстве просто разобраться с ситуацией, - сказал президент - Она [Армения] возглавляют ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?». Лукашенко также заявил, что окончательное решение по поводу нового главы организации будет принято в Санкт-Петербурге, где «Пашинян даст ответ».

Лукашенко рассказал про саммит ОДКБ, прошедший в Астане 8 ноября. По словам белорусского лидера, вопрос выбора нового главы ОДКБ действительно обсуждался, но «занял, наверное, 15 минут».

Ранее сообщалось, что новый председатель организации будет выбран в декабре этого года на саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге. Предыдущий глава ОДКБ – генерал-полковник армянских вооруженных сил Юрий Хачатуров – был отправлен в отставку в начале ноября.