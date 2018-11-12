В МИД анонсировали визит спецпредставителя США по Афганистану в Москву

12 Нояб. 12:27 2018-11-12T12:27:42+03:00

Залмай Халилзад сам выразил желание посетить Россию в начале декабря этого года

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Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад планирует посетить Москву в начале декабря этого года. Такое заявление сделал его российский коллега, директор Второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

"Спецпредставитель США по Афганистану собирается к нам в гости. Речь идет о начале декабря, это он предложил", - рассказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что в ходе предстоящих переговоров с Халилзадом может быть затронута выработка дорожной карты урегулирования вооруженного конфликта в Афганистане. Однако это будет возможно лишь в случае готовности к диалогу самого американского спецпредставителя, передает ТАСС.

Напомним, что в минувшую пятницу, 9 ноября, в Москве состоялось второе заседание в рамках консультаций по Афганистану. В мероприятии приняли участие представители 11 стран, в том числе, России, США, Китая, Пакистана и других, а также политического движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава этой делегации Шер Мохаммад Аббас Станакзай назвал успешной встречу московского формата, которая прошла в "Президент-отеле".