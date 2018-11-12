Кандидат в президенты Грузии заявила, что сторонники Саакашвили угрожают лишить её жизни

12 Нояб. 12:34 2018-11-12T12:34:05+03:00

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сторонники Михаила Саакашвили угрожают лишить её жизни. Фото: REUTERS

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Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили заявила журналистам, что сторонники партии "Единое национальное движение", основателем которой является бывший президент республики Михаил Саакашвили, звонили ей по телефону и угрожали убить её и ее семью.

"Ко мне и моим детям 9, 10 и 11 ноября поступили голосовые и текстовые сообщения с угрозами лишить нас жизни. Уже идентифицированы авторы данных посланий, они являются бывшими военными, сторонниками партии "Единое национальное движение", — заявила политик на брифинге в понедельник.

Кандидат обратилась к силовым структурам, МВД и Главной прокуратуре, с просьбой принять немедленные меры. Она заявила, что подобные меры дестабилизируют обстановку в стране.

Напомним, 28 октября за должность президента республики Грузия боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов. Она опередила своего главного соперника от оппозиции Григола Вашадзе всего на 1,14%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.

К слову, это были последние прямые выборы президента в стране.