Названы регионы, где доступнее всего снять жилье в аренду

12 Нояб. 12:43 2018-11-12T12:43:56+03:00

Эксперты подсчитали, что экономнее всего арендовать жилье в Санкт-Петербурге, ЯНАО и ХМАО

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Купить свое жилье – дело неподсильное для многих семей. Снять в аренду квартиру куда проще, но далеко не в каждом регионе цены на жилье и зарплаты соответствуют друг другу.

На основании данных Росстата агентство «РИА Рейтинг» составило рейтинг, где большинство семей могут позволить себе арендовать двухкомнатную квартиру, при этом не осуществлять повседневные траты.

Доступнее всего съемное жилье оказалось для жителей Санкт-Петербурга, ЯНАО И ХМАО. Уровень зарплат и цен на квартиры здесь оказался наиболее сопоставимым. Более 50% семей межет позволить себе аренду двушки.

Чуть хуже дела обстоят на Чукотке, а также в Ленинградской, Кемеровской, Иркутской и Мурманской областях. Здесь соответствующий доход имеют только 45% семей.

В золотую середину попали порядка двадцати регионов России, там позволить съемную квартиру себе могут от 43,3% до 37,2%.

Замыкает рейтинг сразу восемь регионов. Тува, Карачаево-Черкесия, Псковская, Ивановская области, Кабардино-Балкария, Крым, Севастополь и Дагестан. Зарплаты здесь невысокие, а безработица как раз наоборот. Меньше 30% семей смогут совершат ежемесячные платежи за съемное жилье.

Кстати, как правило семьи с двумя детьми стараются обзавестись своим жильем. В 85% случаев родители, воспитывающие подрастающее поколение, берут ипотеку на квартиру или частный дом, пишет газета «Известия».