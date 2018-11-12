2018-11-12T15:05:34+03:00
Политика

Медведев назначил Соболева главой протокола председателя правительства РФ

Ранее политик работал директором департамента протокола кабмина
Сакина НУРИЕВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Сергея Соболева руководителем протокола председателя правительства РФ - заместителем руководителя аппарата кабмина. Об этом заявила в пресс-служба правительства РФ.

До назначения на новую должность Сергей Соболев занимал пост директора департамента протокола кабмина.

С 2001 по 2002 год он работал в пресс-службе президента России, с 2002 года — в протокольно-организационном управлении президента РФ.

Напомним, ранее премьер освободил с поста руководителя протокола председателя правительства РФ Марину Ентальцеву по её просьбе. Политик занимала эту должность с 2000 года.

«Мне очень нравится моя работа, коллектив, но мне очевидно, что за эти годы я смогла реализовать все, что хотела, и пришло время для новых людей и идей», - заявила Ентальцева.

Она добавила, что продолжит свою деятельность в Фонде «Сколково». Политик надеется, что сможет там «применить свой опыт и принести пользу».

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