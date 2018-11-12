2018-11-12T12:51:55+03:00
Политика

Памятник Ленину под Полтавой снесли, несмотря на протесты украинцев

Бюст вождя пролетариата был демонтирован ночью в воскресенье, 11 ноября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине неизвестные повалили памятник ЛенинуНа Украине неизвестные повалили памятник ЛенинуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Украине был демонтировал еще один памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. В этот раз сносу подвергся бюст, расположенный в селе Крупнодеринцы Полтавской области.

Еще в сентябре этого года Оржицкая районная администрация поставила вопрос демонтажа памятника в рамках закона о декоммунизации, однако такое решение не нашло поддержки ни у местного населения, ни у самих депутатов. Разъяснительная работа, которая на протяжении некоторого времени проводилась с селянами, результатов также не принесла.

В итоге ночью 11 ноября памятник был снесен. несмотря на недовольство местных жителей. Бюст советского лидера повалили вместе с постаментом. Ответственные за случившееся пока не установлены.

Между тем, по данным сайте LB.ua, сам памятник в местном полицейском отделе числится бесхозным. Следовательно, даже если его за его снос ответственен сельсовет, никакой ответственности его члены не понесут.

Стоит отметить, что на Украине уже на протяжении четырех лет продолжается массовый демонтаж советских монументов. Радикалы постоянно оскверняют памятники героям Великой Отечественной войны, а также другие памятные комплексы.

При этом, как писал сайт kp.ru ранее, сами киевские власти открыто поощряют такие действия, однако к сносу собственных монументов в других странах относятся с осуждением.

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