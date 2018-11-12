В ГИБДД опровергли сообщения о штрафах за отсутствие зимней резины

12 Нояб. 13:08 2018-11-12T13:09:27+03:00

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В Госавтоинспекции опровергли появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что в скором времени автовладельцев начнут штрафовать за отсутствие шипованной резины на машине в зимнее время года.

В ведомстве подчеркнули, что в минувшее воскресенье, 11 ноября, в России действительно вступили в силу изменения в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Данные поправки касаются требований о комплектации зимними шинами легковых и грузовых автомобилей массой не более 3,5 тонн, а также о недопущении установки на одну ось резины разных моделей. При этом административная ответственность за эксплуатацию таких ТС не установлена.

"В разделе 5 приложения № 8 данного документа прописаны требования к шинам автомобиля в зависимости от сезона. При этом действующие нормы КоАП РФ не предусматривают ответственности за нарушение требований технического регламента Таможенного союза", - передает "Интерфакс" со ссылкой на ГИБДД.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сотрудник Госавтоинспекции может наказать автолюбителя лишь за стертые шины или неисправные колеса.