Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери подрался с журналистом

12 Нояб. 13:11 2018-11-12T13:11:51+03:00

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Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери подрался с журналистом. От действий футболиста пострадал его соотечественник Патрик Гийю.

Как сообщает издание Daily Mail, драка произошла в субботу, 10 ноября, после поражения «Баварии» от «Боруссии» из Дортмунда со счетом 3-2. После завершения матча Гийю высказал предположение, что Рибери частично причастен к двум пропущенным «Баварией» голам. В ответ на критику футболист толкнул Гийю и ударил его по лицу.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил информацию о конфликте, возникшем между Рибери и Гийю. Он также отметил, что в ближайшее время состоится личная встреча участников конфликта, в ходе которой будет урегулирован данный инцидент.

Это уже не первый подобный скандал, в котором оказываются замешаны известные футболисты. Сайт kp.ru ранее сообщал о драке, в которой участвовали футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также о случае в одном из ночных клубов Стамбула, в котором был замешан капитан сборной Турции Арда Туран.