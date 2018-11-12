2018-11-12T13:23:10+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали идею ввести акциз на газированные напитки

Это необходимо, чтобы снизить потребление вредной продукции
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России хотят повысить цены на сладкие газированные напиткиВ России хотят повысить цены на сладкие газированные напиткиФото: Иван ВИСЛОВ
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Сладкие газированные напитки вредны для здоровья граждан. Именно поэтому цены на них в скором времени могут вырасти. Так пояснил инициативу экспертного сообщества первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«В первую очередь мы должны думать о здоровье наших граждан, о здоровье наших детей. Газированные сладкие напитки вредны. Для того чтобы экономически стимулировать неупотребление таких напитков, вводится подобная мера. Думаю, это цивилизованный подход, направленный на создание условий для улучшения здоровья человека», — приводит слова чиновника RT.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила о том, что Минздрав поддержал предложение ввести налог на сладкие газированные напитки, чтобы снизить их потребление по всей стране. Экспертный совет при правительстве отметил, что налоги на эту продукцию должны составлять не менее 20% от ее розничной цены.

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