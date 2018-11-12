2018-11-12T13:31:27+03:00
Происшествия

Из офиса замгендиректора "Вертолеты России-Сервис" в Москве украли 3 миллиона рублей

Грабители проникли в офис через окно и взломали сейф с деньгами
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Из офиса замгендиректора "Вертолеты России-Сервис" в Москве украли 3 миллиона рублейИз офиса замгендиректора "Вертолеты России-Сервис" в Москве украли 3 миллиона рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 11 ноября, из сейфа заместителя генерального директора «Вертолеты России-Сервис» в Москве неизвестные украли более трех миллионов рублей.

Днем в воскресенье в полицию поступило сообщение о краже в офисе «Вертолеты России-Сервис», который располагается на Бутырском валу.

Неизвестные рано утром проникли в кабинет замгендиректора компании через окно и взломали его личный сейф. В итоге, грабители похитили деньги в валюте и рублях на сумму более трех миллионов рублей.

После кражи грабители ретировались в неизвестном направлении. На данный момент полиция ведет поиски преступников. По этому инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», сообщает «ТАСС».

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Москве неизвестные напали на пенсионера и ограбили его на 20 миллионов рублей. Мужчину госпитализировали с переломом костей черепа и ушибом головного мозга.

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