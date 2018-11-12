12 Нояб. 13:34 2018-11-12T13:34:15+03:00

В ЕС предложили распространить оружейное эмбарго на всю аравийскую коалицию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламентарии призвали Болгарию и Румынию объяснить неспособность действовать в рамках общих положений Евросоюза по передаче оружия третьим странам

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Комитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам разработал проект резолюции, в котором предложил Евросоюзу (ЕС) распространить оружейное эмбарго на все государства-участников коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом заявила пресс-служба ЕП.

«[Европарламент] повторяет свой призыв от 13 сентября 2017 года о срочной необходимости оружейного эмбарго для Саудовской Аравии и призывает верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Федерику Могерини] и Совет ЕС распространить данное эмбарго на всех членов аравийской коалиции», - сообщается в тексте документа.

В ЕП заявили, что Саудовская Аравия, как и остальные страны коалиции нарушили гуманитарные права. Такие сведения ранее установили органы ООН.

В парламенте «шокированы количеством оружия и боеприпасов, произведенных в ЕС и найденных у боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») в Сирии и Ираке». ЕП призвал Болгарию и Румынию объяснить неспособность действовать в рамках общих положений Евросоюза по передаче оружия третьим странам и предложить необходимые шаги для улучшения ситуации.

Напомним, летом 2017 года Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен и Ливия разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма.

В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию об эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию в связи с тем, что с марта 2015 года саудовские власти и члены коалиции проводят в Йемене военную операцию в рамках поддержки правительственных сил.

Резолюция запретила поставку вооружений, призвала к деэскалации конфликта и началу мирных переговоров, а также предоставлению полного и неограниченного доступа для доставки в Йемен гуманитарной помощи.