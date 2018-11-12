2018-11-12T13:29:40+03:00
Общество

ВЦИОМ выяснил, чьи имена россияне чаще всего предлагают присвоить аэропортам

В лидеры выбились маршал Советского Союза Георгий Жуков, химик Дмитрий Менделеев и авиаконструктор Андрей Туполев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стартовало финальное голосование конкурса «Великие имена России»Стартовало финальное голосование конкурса «Великие имена России»Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Россияне чаще всего предлагают называть аэропорты в честь представителей сферы авиации и космонавтики, а также военных.

Так, в лидеры данного рейтинга выбились маршал Советского Союза Георгий Жуков, авиаконструктор Андрей Туполев, химик Дмитрий Менделеев и император Петр I. Также неоднократно звучали фамилии писателей Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, полководца Александра Суворова и императрицы Екатерины II. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно исследованиям, наши соотечественники симпатизируют первооткрывателям, деятелям науки, инженерам и руководителям крупных предприятий. Гораздо меньшей популярностью пользуются представители искусства и религиозные деятели.

При этом в отдельных республиках и северных регионах граждане больше привержены симпатизировать местным национальным героям, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этот понедельник, 12 ноября, стартовало финальное голосование конкурса "Великие имена России". Оно завершится в конце месяца и определит названия для 47 региональных аэропортов нашей страны.

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