2018-11-12T13:49:41+03:00
Происшествия

В результате взрыва в Кабуле погибли и пострадали не менее 10 человек

Инцидент произошел в понедельник, 12 ноября, недалеко от места проведения протестной акции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрыв произошел недалеко от массовой акции протестаВзрыв произошел недалеко от массовой акции протестаФото: REUTERS
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Мощный взрыв прогремел в понедельник, 12 ноября, в центре Кабула. По словам представителя министерства внутренних дел Афганистана, бомбу привел в действие террорист-смертник после того, как попал в поле зрение правоохранителей.

Взрыв прогремел примерно в 13.30 по местному времени (12.00 мск) недалеко от центральной площади Паштунистан, где в тот момент проходила массовая протестная акция, главным требованием которой было обеспечение безопасности граждан. Также рядом оказалось расположено здание министерства финансов и президентский дворец.

На данный момент известно, что по меньшей мере 10 человек погибли или получили ранения в результате нападения. Среди жертв террористический атаки есть полицейские.

Как сообщает телеканал TOLONews, ни одна экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Сайт kp.ru неоднократно писал о том, что взрывы в Кабуле, к сожалению, уже стали самым обычным явлением. Почти каждый месяц террористы нападают на военных, правоохранителей и простых гражданских.

Так, например, в августе мощное взрывное устройство сработало в Академии Мавуда в Кабуле, где в тот момент студенты готовились к экзаменам.

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