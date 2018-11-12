2018-11-12T14:04:13+03:00
Общество

Российским прокурорам выдадут защитные жилеты и шлемы

Список средств индивидуальной защиты утвердил Дмитрий Медведев
Алена Басавина
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Прокурорам выдадут шлемы, бронежилеты и средства раздражающего действияПрокурорам выдадут шлемы, бронежилеты и средства раздражающего действияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство утвердило перечень специальных средств индивидуальной защиты, предназначенных для личной защиты прокуроров. Документ подписал Дмитрий Медведев.

Согласно опубликованному распоряжению, в список вошли средства раздражающего действия, жилеты и шлемы 1-5 классов защиты отечественного производства.

В документе указано, что закупка защитных средств будет происходить за счет бюджета Генпрокуратуры.

«Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Генеральной прокуратуре Российской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», - сообщается в тексте.

Известно, что бронежилет 5-го класса способен защитить от снайперской винтовки Драгунова (СВД), а 4-й класс убережет от автомата Калашникова. Бронежилеты ниже классом рассчитаны на попадание пуль от пистолетов Макарова и Токарева.

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