Российским прокурорам выдадут защитные жилеты и шлемы
Правительство утвердило перечень специальных средств индивидуальной защиты, предназначенных для личной защиты прокуроров. Документ подписал Дмитрий Медведев.
Согласно опубликованному распоряжению, в список вошли средства раздражающего действия, жилеты и шлемы 1-5 классов защиты отечественного производства.
В документе указано, что закупка защитных средств будет происходить за счет бюджета Генпрокуратуры.
«Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Генеральной прокуратуре Российской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», - сообщается в тексте.
Известно, что бронежилет 5-го класса способен защитить от снайперской винтовки Драгунова (СВД), а 4-й класс убережет от автомата Калашникова. Бронежилеты ниже классом рассчитаны на попадание пуль от пистолетов Макарова и Токарева.