Любимые бейсболисты помогли американцу выиграть 100 000 долларов в лотерею
Джим Эйлвад, житель штата Массачусетс, выиграл с помощью любимых спортсменов в лотерею крупный приз: 100 000 долларов (6,7 миллиона рублей).
Пожилой мужчина из города Темплтон, поклонник со стажем бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» решил сыграть в лотерею. Для заполнения билета он решил использовать номера игроков знаменитой команды из состава этого года, которые победили в серии 2018 года.
Числа 11 (игрок Рафаэль Деверс), 16 (Эндрю Бенинтенди), 19 (Джеки Брэдли), 22 (Рик Порселло) и 25 (Стив Пирс) помогли Джиму сорвать джекпот в 100 000 долларов, сообщает информационный портал UPI.
Счастливчик пока не определился, куда потратит эту приличную сумму. Возможно, как отметил сам мужчина, он отправится в кругосветное путешествие, вместе со своей семьей.
Ранее сайт kp.ru писал, что житель Бельгии выиграл более 107 миллионов евро в лотерее EuroMillions. Счастливчик обошел около 200 миллионов участников крупного розыгрыша.