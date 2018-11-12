Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали более 30 человек

12 Нояб. 14:10 2018-11-12T14:10:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже несколько дней в американском штате Калифорния бушуют сильнейшие лесные пожары. К утру понедельника, 12 ноября, в списках погибших значится 31 человек. 228 человек были признаны пропавшими без вести.

Как сообщил телеканалу ABC глава департамента лесного хозяйства штата Скотт Джалберт, сгорело 196 тысяч акров территории, «сгорели тысячи домов, десятки людей погибли». По словам Джалберта, речь идет о «самых разрушительных пожарах, которые мы видели в истории Калифорнии».

Больше всего пострадал округ Бьютт, 25% территории которого было выжжено огнем. Именно на территории этого округа находится город Парадайз, жители которого первыми обнаружили очаги возгорания. Тогда пожарные не смогли потушить огонь из-за сильного ветра, который лишь усиливает последствия от стихии.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун назвал этот пожар самым разрушительным в истории штата. Он отметил, что из зоны бедствия были эвакуированы примерно 150 тысяч человек и добавил, что «из-за засухи и жары» пожары будут усиливаться.

Стоит отметить, что среди погорельцев оказались и некоторые голливудские знаменитости. Джерард Батлер, дом которого сгорел в Малибу, назвал бедствие «тяжелейшим временем для всей Калифорнии» и поблагодарил пожарных за их мужество. В число знаменитостей, которые пострадали от пожара, попали гитарист Нил Янг, музыкант Робин Тик и звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Шеннон Доэрти.

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить дополнительные бюджетные средства на борьбу со стихией, однако на следующий день заявил, что сократит объем помощи, если власти Калифорнии не «исправят ошибки» в управлении лесным хозяйством». Это заявление было подвергнуто критике как со стороны властей Калифорнии и пострадавших от огня, так и со стороны пожарных штата.