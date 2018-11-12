Зеехофер подтвердил уход с поста председателя ХСС

12 Нояб. 14:31 2018-11-12T14:31:27+03:00

Однако покидать пост главы МВД Германии он пока не намерен

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Глава МВД Германии Хорст Зеехофер планирует покинуть пост председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС). Об этом чиновник заявил немецким СМИ.

По словам чиновника, покинуть свой пост в партии он собирается в следующем году. Однако уходить до конца срока полномочий из действующего правительства он не будет.

"Я сложу с себя эти полномочия председателя ХСС. Должность главы МВД никоим образом не связана с этим решением. Я министр внутренних дел и буду и впредь выполнять свои обязанности", - передает слова Зеехофера телеканал Welt.

Напомним, что ранее в СМИ уже появлялись сообщения о скором завершении политической карьеры Зеехофера. Причиной тому стала неудача на выборах в земельный парламент Баварии членов регионального отделения Христианско-социального союза (ХСС). Также его часто критиковали за разногласия с канцлером Германии Ангелой Меркель по вопросам миграционной политики.