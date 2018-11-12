Ученые нашли способ похудеть без диет и упражнений

12 Нояб. 14:50 2018-11-12T14:50:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Четкий режим дня позволит сжигать калории без лишних усилий. К такому выводу пришли учение из Медицинской школы Гарварда. Специалисты провели эксперимент с участием группы добровольцев.

В ходе исследования специалисты поместили добровольцев в лаборатории, где не было ни окон, ни часов, и участники эксперимента не имели возможности получить информацию о времени суток. В такой среде люди провели более месяца. Все они могли питаться в неограниченном количестве, при этом никто не подвергался физическим нагрузкам, пишет сайт «Свободная пресса».

В ходе исследования диетологи периодически переносили время отхода ко сну на четыре часа, и наблюдали за реакцией организма. В результате, оказалось, что трата энергии человеческим телом в состоянии покоя зависит от циркадных ритмов. В частности, если «биологический вечер» совпадает с ночными часами, то организм человека тратит на 10% больше калорий, чем в другое время суток.

На основе этого вывода ученые напомнили всем худеющим о необходимости придерживаться четкого распорядка дня, пишет ФАН.