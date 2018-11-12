Приходько высказалась о Тимошенко и лжецах после побега из телестудии

12 Нояб. 15:41 2018-11-12T15:41:01+03:00

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Украинская певица Анастасия Приходько, которая накануне сбежала из студии "5 канала" после того, как не смогла ответить на неудобный вопрос о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, заявила, что некие недоброжелатели пытаются оклеветать ее соратницу, придумывая "лживые истории".

Исполнительница выложила на своей странице в Facebook скриншот опроса IRI Global, который показывает, что 17% респондентов готовы поддержать кандидатуру бывшего премьера Украины на предстоящих выборах президента. По ее словам, именно эти показатели демонстрирует истинное отношение народа к их команде.

"А все лжецы могут и дальше показывать свой уровень метанием гадости на вентилятор", — написала Приходько.

Сайт kp.ru сообщал о том, что ранее победительница российской "Фабрики звёзд" сбежала с интервью в рамках программы "Рандеву с Яниной Соколовой" после того, как ведущая спросила у нее, где Тимошенко берет деньги на осуществление своей политической деятельности в условиях отсутствия бизнеса как источника заработка.