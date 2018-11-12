2018-11-12T18:34:34+03:00
Происшествия

В торговом центре Минска обвалился потолок, пострадал один человек

Информации о причинах происшествия пока нет [видео]
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В торговом центре Минска обвалился потолок, пострадал один человек. Фото: Twitter/112MINSKВ торговом центре Минска обвалился потолок, пострадал один человек. Фото: Twitter/112MINSK
Изменить размер текста:

В многофункциональном торгово-развлекательном центре «Арена Сити» в Минске в понедельник обвалился потолок, пострадал один человек. Об этом сообщило МЧС Минска.

Известно, что обрушение произошло на площади 150 кв. м. Рухнули гипсокартонные конструкции и профили для крепления. В результате происшествия пострадала одна женщина.

«Арена Сити» расположен на проспекте Победителей. Данный торговый центр считается одним из крупных торговых центров Минска. Трехуровневое здание занимает площадь 86 000 м2. На территории ТЦ расположено 70 магазинов.

В минском ТЦ обрушился потолок.

Информации о причинах происшествия пока не приводится. Представители МЧС сообщили, что в настоящее время дополнительной помощи не требуется. Проводится расследование.

Представители торгового центра также подтвердили информацию об обрушении.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в красноярской новостройке обрушился потолок, в связи с чем будут судить отделочников. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп отправит письменные ответы на вопросы спецпрокурора Мюллера на следующей неделе
Взрыв огненного шара на фестивале света в Мьянме покалечил 9 человек
Мосгордума хочет запретить судимым работать в игровых комнатах ТЦ
МИД Белоруссии назвал слова Пашиняна о Лукашенко неприемлемыми
Компания Илона Маска проложила свой первый скоростной тоннель
Time составил рейтинг лучших фильмов 2018 года
Московский НПЗ в Капотне после пожара работает в штатном режиме
Появились фото затонувшей аргентинской подлодки «Сан Хуан»
"Северный поток" полностью возобновил поставки газа после сбоя
В США прошли похороны создателя вселенной Marvel Стэна Ли
Во время акций протеста во Франции погиб один человек, еще 17 пострадали
Меркель признала ошибочной миграционную политику Германии
Испанские ученые задействуют яд скорпиона в лечебных целях
Фигуристка Тарасова рассекла подбородок во время падения на тренировке
Россиянину отказали во въезде на Украину из-за георгиевской ленты
Попавший под следствие Рыболовлев не планирует продавать ФК «Монако»
Пожар на заводе в Капотне полностью ликвидирован
Лавров: "Турецкий поток" будет продлен лишь при получении гарантий от ЕС
В Сети появилось видео имитации дозаправки Су-57 в воздухе
Правительство утвердило новый состав совета Фонда кино
Поставки газа по "Северному потоку" были временно приостановлены из-за сбоя
Отец Нурмагомедова рассказал о планах сына и перспективе повторного боя с Макгрегором
Лавров заявил, что Балканы пытаются превратить в "плацдарм против России"
Пожар в районе метро Кузьминки: горит кровля двухэтажного здания
Причина пожара на НПЗ в Капотне: специалисты рассматривают несколько версий