12 Нояб. 16:40 2018-11-12T18:34:34+03:00

В торговом центре Минска обвалился потолок, пострадал один человек. Фото: Twitter/112MINSK

Информации о причинах происшествия пока нет [видео]

Изменить размер текста: A A

В многофункциональном торгово-развлекательном центре «Арена Сити» в Минске в понедельник обвалился потолок, пострадал один человек. Об этом сообщило МЧС Минска.

Известно, что обрушение произошло на площади 150 кв. м. Рухнули гипсокартонные конструкции и профили для крепления. В результате происшествия пострадала одна женщина.

«Арена Сити» расположен на проспекте Победителей. Данный торговый центр считается одним из крупных торговых центров Минска. Трехуровневое здание занимает площадь 86 000 м2. На территории ТЦ расположено 70 магазинов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677456" frameborder="0"></iframe> В минском ТЦ обрушился потолок.

Информации о причинах происшествия пока не приводится. Представители МЧС сообщили, что в настоящее время дополнительной помощи не требуется. Проводится расследование.

Представители торгового центра также подтвердили информацию об обрушении.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в красноярской новостройке обрушился потолок, в связи с чем будут судить отделочников. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК региона.