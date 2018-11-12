Трамп раскритиковал траты США на оборону других стран

12 Нояб. 18:16 2018-11-12T18:16:25+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп недоволен расходованием средств на обеспечение безопасности других стран. Об этом он написал в Twitter после возвращения из Парижа.

«Только вернулся из Франции, где многого добился в ходе моих встреч с мировыми лидерами. Непросто обсуждать тот факт, что к США должно относиться справедливо - чего в настоящее время нет - как в военной, так и в торговой сферах. Мы оплачиваем значительную часть расходов на военную защиту других стран - сотни миллиардов долларов - за великую привилегию нести убытки в сотни миллиардов долларов в торговле с этими странами», - заявил президент США.

По словам Дональда Трампа, такая ситуация больше сохраняться не может. Странам он предложил либо платить на защиту, либо защищать себя самостоятельно.

«Мы тратим огромные деньги на защиту других стран и ничего не получаем взамен, кроме торгового дефицита и убытков. Пришло время для того, чтобы эти очень богатые страны либо платили США за предоставляемую ими прекрасную военную защиту, либо защищали себя сами, а торговля должна быть свободной и справедливой», - написал Трамп.