Ученые признали рыбий жир эффективным средством против инсультов и инфарктов

12 Нояб. 18:39 2018-11-12T18:39:27+03:00

Специалисты советуют если и не пить препараты, то хотя бы включить рыбу в свой ежедневный рацион Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Группа американских ученых в ходе масштабного исследования доказала, что рыбий жир действительно улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, а соответственно, эффективен для предотвращения инфаркта и инсульта.

Исследователи провели два эксперимента, для первого они пригласили более восьми тысяч добровольцев, часть из них принимала схожий по составу с рыбьим жиром препарат, в основе которого лежала Омега-3, а часть – плацебо. Результаты, опцубликованные в журнале New England Journal of Medicine, показали, что количество смертей, вызванных проблемами с сердем, в контрольной группе оказалось значительно ниже.

Во втором исследовании, длившемся более пяти лет, участвовали уже тридцать тысяч человек. Принцип опыта был тем же, только одной из групп, вместе с Омега-3 давали еще и докозагексаеновую и эйкозапентаеновую кислоты, также содержащиеся в рыбных продуктах, а в особенности, жире. Их ежедневное употребление помогло снизить число, а следственно и риск возникновения приступов на 28%.

Специалисты советуют если и не пить препараты, то хотя бы включить рыбу в свой ежедневный рацион.