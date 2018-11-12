2018-11-12T21:10:38+03:00
Общество

Половина учителей математики провалила тестирование по своему предмету

Рособрнадзор подвел итоги исследования компетенции учителей
Алена Басавина
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Половина учителей математики не справилась с тестированием по своему предметуПоловина учителей математики не справилась с тестированием по своему предметуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов рассказал об итогах аттестации учителей на основе единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ).

Оказалось, что половина учителей по предметам «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» не справилась с тестированием.

Почти четверть учителей экономики, русского языка и литературы, «России в мире» получила неудовлетворительный результат.

Наиболее успешно справились учителя обществознания и права. Самый высокий результат у преподавателей родного языка и родной литературы.

В Рособрнадзоре рассказали, что исследование проводилось в 67 субъектах России среди 22 тысяч учителей. Педагогов проверяли не только на знание своего предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работы учащихся.

«Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности. Во время подготовки кадров Министерству просвещения и Рособрнадзору необходимо спокойно анализировать результаты исследования, помогать учителю, сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации, чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире», - резюмировал Сергей Кравцов.

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