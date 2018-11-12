2018-11-12T21:55:55+03:00
Политика

США пригрозили новыми санкциями против России за выборы в ЛНР и ДНР

Госдеп посчитал, что Москва попыталась «институционализировать своих донбасских ставленников»
Алена Басавина
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Госдепартамент осудил Россию, которая якобы имеет отношение к выборам в ЛНР и ДНРГосдепартамент осудил Россию, которая якобы имеет отношение к выборам в ЛНР и ДНРФото: REUTERS
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Соединенные Штаты осудили Россию, которая якобы имеет отношение к проведению выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. С подобным заявлением выступил Госдепартамент.

По мнению США, 11 ноября в ДНР и ЛНР были проведены фиктивные выборы глав и Народных советов в интересах Москвы.

«Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая прошедшие 11 ноября фиктивные "выборы" в контролируемой Россией восточной Украине. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы институционализировать своих донбасских ставленников из так называемых Донецкой и Луганской народных республик», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря Госдепа Хезер Науэрт.

Американское министерство заявило, что готово продолжить вводить санкции против России до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине.

Напомним, что 11 ноября в Донбасе прошли выборы глав ЛНР и ДНР. По итогам подсчетов, врио главы ДНР Денис Пушилин набрал 60,85% голосов избирателей, а и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник - 68,3% голосов.

Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль с пониманием относится к проведению выборов в народных республиках. По его словам, им необходимо решать насущные вопросы выживания и обеспечения социальной стабильности.

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