2018-11-12T23:46:18+03:00
В мире

Из сектора Газа по Израилю выпущено более 300 ракет

Самолеты израильских ВВС нанесли ответный авиаудар, разбомбив телестанцию движения ХАМАС
Юлия ДИВЕЕВА
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Удар ВВС Израиля по телеканалу Al-Aqsa движения ХАМАСУдар ВВС Израиля по телеканалу Al-Aqsa движения ХАМАСФото: REUTERS
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В течение понедельника из сектора Газа по израильской территории было выпущено не менее 300 ракет. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Более 300 запусков по Израилю были засечены в секторе Газа, десятки запусков были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении командования вооруженных сил еврейского государства.

Отметим, что Израиль ответил на обстрел ударами ВВС. Истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей в секторе Газа, передает ТАСС.

Среди атакованных объектов - здание телестанции Al-Aqsa, принадлежавшей движению ХАМАС. По нему было выпущено шесть ракет. Телеканал прекратил вещать в эфире. Здание полностью разрушено.

О пострадавших ничего не известно, однако о предстоящем авиаударе телекомпанию предупредили заранее и все сотрудники были эвакуированы.

Ранее сайт kp.ru сообщил. что израильская армия готова усилить противодействие боевикам ХАМАС. Официальный представитель Армии обороны Джонатан Конрикус сообщил, что к сектору Газа уже стянуты все силы.

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