2018-11-13T01:14:12+03:00
Общество

Умерла дрессировщица цирка Надежда Такшантова

Надежда Такшантова скончалась в возрасте 70 лет в Ярославле
Юлия ДИВЕЕВА
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Заслуженная артистка России Надежда ТакшантоваЗаслуженная артистка России Надежда ТакшантоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Умерла дрессировщица диких животных Заслуженная артистка России Надежда Такшантова . Об этом сообщила пресс-служба Росгосцирка.

Артистка цирка скончалась в ночь на понедельник в возрасте 70 лет в одной из больниц в Ярославле. Время и место прощания с дрессировщицей будут известны позже.

Такшантова стала единственной в мире дрессировщицей, у которой в цирке медведи дали потомство, хотя в неволе эти животные практически не размножаются.

"Надежда Такшантова до последних дней вела активную и успешную гастрольную деятельность. Искусство дрессировщицы пользовалось популярностью не только в России, но и за ее пределами - Германии, Франции, Венгрии, Чехословакии и других", - говорится в сообщении на сайте Росгосцирка.

Она пришла в цирк еще будучи школьницей. Такшантова бросила девятый класс и начала ухаживать за животными. Потом стала ассистентом дрессировщика медведей в Большом Московском государственном цирке на Вернадского. Уже через пять лет ей доверили самостоятельно дрессировать медвежат.

В 2004 году артистка поставила уникальный номер "Волк и семеро гусят" - и стала единственной дрессировщицей, которая работает с гусями.

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