Мэй заявила о скором завершении переговоров по Brexit

13 Нояб. 01:43 2018-11-13T01:43:19+03:00

Премьер заверила, что сделка по выходу из ЕС не будет заключена любой ценой

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Переговоры по Brexit находятся в своей завершающей стадии. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

"Мы упорно работаем, чтобы достичь прогресса по оставшимся вопросам в соглашении о выходе. Обе стороны хотят достичь соглашения. Однако то, что мы согласовываем, является чрезвычайно трудным", - сказала она.

Мэй подчеркнула, что большинство британцев выступают за выход из Евросоюза, и она со своей стороны сделает все для завершения этого процеса, передает ВВС.

"Британский народ хочет, чтобы мы продолжили с Brexit, и я полна решимости реализовать его. Я хочу, чтобы люди знали, что я не поставлю под угрозу то, за что они проголосовали на референдуме. Однако это соглашение не будет заключено любой ценой”, - заверила глава правительства.

Отметим, что Великобритания бьется за то, чтобы сохранить свободный пограничный режим с Республикой Ирландия, что является очень важным для жителей Северной Ирландии королевства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Евросоюз и Великобритания снова не смогли договориться по условиям своего "развода". Брюссель отклонил ключевое предложение британского премьер-министра по Brexit, которое касалось таможенных границ, в том числе и с Ирландией.