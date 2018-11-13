Мэй заявила о скором завершении переговоров по Brexit
Переговоры по Brexit находятся в своей завершающей стадии. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.
"Мы упорно работаем, чтобы достичь прогресса по оставшимся вопросам в соглашении о выходе. Обе стороны хотят достичь соглашения. Однако то, что мы согласовываем, является чрезвычайно трудным", - сказала она.
Мэй подчеркнула, что большинство британцев выступают за выход из Евросоюза, и она со своей стороны сделает все для завершения этого процеса, передает ВВС.
"Британский народ хочет, чтобы мы продолжили с Brexit, и я полна решимости реализовать его. Я хочу, чтобы люди знали, что я не поставлю под угрозу то, за что они проголосовали на референдуме. Однако это соглашение не будет заключено любой ценой”, - заверила глава правительства.
Отметим, что Великобритания бьется за то, чтобы сохранить свободный пограничный режим с Республикой Ирландия, что является очень важным для жителей Северной Ирландии королевства.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Евросоюз и Великобритания снова не смогли договориться по условиям своего "развода". Брюссель отклонил ключевое предложение британского премьер-министра по Brexit, которое касалось таможенных границ, в том числе и с Ирландией.
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