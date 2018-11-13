В Мексике небольшой самолет при падении сбил байкеров
Небольшой легкомоторный самолет в Мексике потерпел крушение и стал причиной гибели двух мотоциклистов. Об этом сообщил департамент гражданской защиты города Альтамиры.
ЧП произошло в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Cessna 206 рухнула на оживленное шоссе в сельской местности. Самолет протащило по асфальту и он врезался в кусты на обочине.
При падении воздушное судно зацепило мотоцикл, на котором ехали два человека. Оба они погибли на месте. Пилот самолета остался жив и скрылся с места аварии, передает газета Milenio.
Как стало известно полиции, Cessna должна была облететь штат. Аппарат покинул город Тампико и направлялся в город Рейноса на границе с США.
Напомним, как писал сайт "КП", два дня назад в США при крушении одномоторного самолета Piper погибли четыре человека - пилот и три пассажира. Аппарат упал в штате Айова, неподалеку от города Ле-Марс. В полиции полагают, что причиной аварии мог стать сердечный приступ у 49-летнего пилота.