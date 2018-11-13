2018-11-13T08:07:48+03:00
В мире

В Израиле 53 человека пострадали в результате ракетных обстрелов

Два человека находятся в критическом состоянии, еще у одного раны средней тяжести
Юлия ДИВЕЕВА
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Сотрудники службы безопасности проверяют поврежденный дом в израильском городе Ашкелон после ракетной атаки из ГазыСотрудники службы безопасности проверяют поврежденный дом в израильском городе Ашкелон после ракетной атаки из ГазыФото: REUTERS
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После ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа в больницу доставлены 53 пострадавших. Двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля.

По данным медиков вечером понедельника и в ночь на вторник бригады медиков оказали помощь 53 раненным и пострадавшим гражданам. Большинству из них потребовалось успокоительное после панических атак. Еще 23 израильтянина получили легкие травмы.

Серьезно ранены трое. В крайне тяжелом состоянии находятся военнослужащий с осколочными ранениями и 60-летняя женщина. И один мужчина получил ранения средней степени тяжести, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что в течение понедельника из сектора Газа по израильской территории было выпущено не менее 300 ракет. Десятки запусков были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Израиль ответил на обстрел ударами ВВС. Истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей в секторе Газа, в том числе здание телестанции Al-Aqsa, принадлежавшей движению ХАМАС.

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